Prévisions météo: jusqu'à quand va-t-il pleuvoir?

La dépression située sur le sud de la Mer du Nord se déplacera vers l'Allemagne après avoir traversé notre pays. Elle dirigera des courants maritimes humides frais et instable vers nos régions.

Aujourd'hui, le temps sera frais et instable avec une nébulosité variable à abondante. De nouvelles averses parfois assez fortes et orageuses se développeront par endroits, surtout l'après-midi. Des coups de vent sont possibles en cas de fortes averses. Les maxima varieront entre 16 et 18 degrés en Ardenne et entre 18 et 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest, s'orientant ensuite entre l'ouest et le nord-ouest.

Dimanche soir

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité sera abondante avec parfois encore quelques pluies ou averses, surtout sur l'est du pays. Les minima varieront entre 12 et 14 degrés en Ardenne et entre 14 et et 16 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest, s'orientant ensuite entre le nord et le nord-ouest.

Lundi

Demain lundi, le ciel sera d'abord très nuageux en beaucoup d'endroits, avec encore quelques averses principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus sec à partir du nord avec graduellement des éclaircies. Les maxima se situeront entre 17 et 19 degrés sur le relief ardennais ainsi qu'à la côte et autour de 21 ou 22 degrés ailleurs. Le vent virera au secteur nord à nord-est; il sera modéré et, à la côte, assez fort.

Mardi

Mardi, après la dissipation de la grisaille matinale locale, le temps deviendra assez ensoleillé avec quelques voiles d’altitude. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Haute Fagnes et 21 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de nord-est, le long du littoral parfois assez fort.

Mercredi

Mercredi, le temps restera sec avec des passages nuageux mais également de belles apparitions du soleil . Les maxima se situeront à nouveau entre 17 et 21 degrés, sous un vent faible à généralement modéré de nord à nord-est.

Jeudi

Jeudi, la nébulosité sera plus abondante avec possibilité d'un peu de pluie ou d'une petite averse. Il fera également plus frais avec des maxima de 14 à 18 degrés. Le vent sera généralement modéré de nord à nord-ouest, le long du littoral parfois assez fort.

Vendredi

Vendredi, le temps restera frais avec un ciel assez nuageux. Une petite averse restera possible. Les maxima varieront entre 15 et 19 degrés.

Samedi

Samedi, le temps restera frais avec des maxima de 15 à 19 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux avec un risque de pluie assez réduit.