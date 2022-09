Prévisions météo: l'automne prend ses quartiers

Voici les prévisions de l'IRM (Institut Royal Météorologique) pour la semaine prochaine. Ce lundi, un front froid très actif abordera notre pays par le littoral en fin de matinée. Il traversera ensuite le pays vers le sud-est dans l'après-midi. Il sera ensuite suivi par de l'air maritime polaire instable, générant des averses parfois fortes et orageuses en soirée et nuit suivante.

Durant la majeure partie de la semaine, de l'air maritime frais, d'origine polaire, affluera sur notre territoire; son instabilité sera accrue par la présence d'un complexe dépressionnaire sur la mer du Nord, accompagné d'air froid et de creux en altitude. Jeudi, cette dépression se décalera vers l'est. En fin de semaine, un système frontal actif, associé à une profonde dépression transitant via les îles Britanniques, déterminera notre temps.

Lundi

Ce lundi, le temps sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie par moment soutenue. L'après-midi, quelques éclaircies se développeront sur l'ouest, mais il s'en suivra des averses parfois intenses nous arrivant de la Mer du Nord. Les maxima atteindront 8 ou 9 degrés sur les sommets ardennais et 14 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest ou au nord-ouest. Les rafales pourront atteindre 55 km/h.

Ce soir

Cette nuit, le temps restera instable avec des averses, par moment intenses avec risque de quelques coups de tonnerre, principalement sur l'ouest du pays. Les minima oscilleront entre 5 et 10 degrés. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, de secteur ouest à nord-ouest. Principalement à la mer, des rafales de 50 km/h seront encore possibles.

Mardi

Ce mardi, le ciel sera généralement nuageux avec des averses qui localement pourront être intenses et orageuses. Il fera frais pour la saison avec des maxima de 7 à 10 degrés en Ardenne, et de 10 à 13 degrés ailleurs.

Mercredi

Mercredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes donnant lieu à des averses; celles-ci pourront encore être localement intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre. Maxima toujours frais de 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 ou 14 degrés en plaine.

Jeudi

Jeudi, la nébulosité restera abondante avec des averses surtout à la côte. Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 ou 15 degrés en plaine.

Vendredi

Vendredi, le temps devrait d'abord être généralement sec avec des éclaircies. Plus tard dans la journée, le ciel deviendra progressivement très nuageux à partir de la côte, suite à l'approche d'une zone de pluie active en fin d'après-midi tandis que le vent se renforcera. Les maxima se situeront entre 11 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 16 ou 17 degrés dans le centre.

Quid du week-end?

Samedi, le temps restera variable. Le ciel sera changeant ou parfois même encore très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Les maxima seront compris entre 12 ou 13 degrés en Hautes-Fagnes et 16 ou 18 degrés en plaine, sous un vent d'ouest à sud-ouest toujours soutenu.

Dimanche, le ciel sera généralement très nuageux avec parfois un peu de pluie. Plus tard en journée, le temps devrait devenir plus sec par le nord avec la possibilité de quelques éclaircies. Maxima proches de 18 degrés.