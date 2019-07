Prévisions météo: l'épisode caniculaire s'achève, quel temps pour ce début de mois de juillet?

Aujourd'hui lundi, temps sec avec des éclaircies. Les nuages pourraient cependant se montrer un peu plus nombreux l'avant-midi avec sur le sud du pays d'abord quelques averses (orageuses). Les températures ne dépassent plus 19 degrés en bord de mer et 24 degrés en Campine et en Gaume. Le vent est modéré d'ouest à nord-ouest.



Demain mardi, le temps restera généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux parfois assez nombreux. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer et 22 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.



Mercredi, le temps restera ensoleillé et sec avec des maxima entre 19 degrés à la côte et 24 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré de secteur nord-est.