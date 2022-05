Prévisions météo: soyez prêts, l'été débarque cette semaine

Ce matin, le temps sera ensoleillé. L'après-midi, des nuages cumuliformes se formeront principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs le temps restera généralement ensoleillé avec progressivement des voiles d'altitude depuis l'ouest. Maxima de 19 à 20 degrés en Hautes Fagnes ainsi qu'au littoral et 24 ou 25 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible de secteur est, puis de secteur sud à sud-ouest ou de direction variable. Dans l'après-midi, une brise de mer de secteur nord se lèvera en région côtière.

Ce soir, le ciel sera peu nuageux avec des nuages élevés et en Ardenne encore quelques cumulus. Cette nuit, la nébulosité sera d’abord peu abondante, augmentant ensuite à partir de l'ouest avec des nuages élevés mais le temps restera sec. Les minima se situeront entre 8 et 11 degrés en Ardenne, et entre 11 et 14 degrés ailleurs. Le vent sera faible de sud, devenant progressivement modéré par moments.

Mardi, les nuages élevés se feront plus nombreux. Le temps restera sec à quelques éventuelles gouttes près. Il fera chaud pour la saison avec des maxima de 21 degrés en Hautes-Fagnes à 26 degrés en Campine. Le vent faible à modéré de secteur sud deviendra progressivement modéré, et en bord de mer assez fort, de secteur sud-ouest. Mercredi, le temps devrait rester généralement sec avec du soleil mais aussi des périodes plus nuageuses probablement plus nombreuses au nord du pays. Les maxima se situeront entre 16 degrés en bord de mer et 23 degrés dans l'extrême sud du pays, sous un vent modéré et à la côte parfois assez fort de secteur sud-ouest. Jeudi, une perturbation devrait influencer nos régions. La nébulosité sera variable à parfois abondante avec un risque d’averses. Les maxima se situeront entre 15 ou 16 degrés à la côte et 21 degrés dans le Limbourg ainsi qu'en Lorraine belge. Le vent sera modéré d'ouest s'orientant au nord-ouest.