Prévisions météo: l'ÉTÉ est de retour, mais jusqu'à QUAND?

Ce matin, les brumes et bancs de brouillard locaux, présents surtout dans l'ouest, se lèveront assez rapidement au profit d'un ciel ensoleillé avec quelques voiles de nuages élevés. Les maxima varieront entre 21 ou 22 degrés en Haute Ardenne et en bord de mer, 24 ou 25 degrés dans le centre du pays et jusqu'à 26 degrés en Lorraine Belge. Le vent sera faible de sud-ouest. Dans le nord-ouest, le vent sera parfois modéré. En Ardenne, il sera faible et variable.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera étoilé et un peu de brume ou de brouillard pourra se former localement, principalement sur l'ouest du pays. Minima de 7 à 14 degrés, sous un vent souvent faible de sud-est.

Lundi, le temps sera généralement ensoleillé et estival avec des maxima de 26 degrés en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne à 31 degrés en Campine. A l'aube, un peu de brouillard isolé n'est pas exclu au littoral. En journée, seuls quelques voiles d'altitude sont possibles dans la partie est du pays. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à sud-est. Une légère brise de mer de nord-est se lèvera l'après-midi dans la région côtière.

Mardi, soleil et chaleur restent au programme. Des nuages cumuliformes inoffensifs pourront se former en cours de journée et quelques nuages élevés pourront aussi être présents. Les températures maximales approcheront ou dépasseront les 30 degrés. Le vent sera faible de direction variable, s'orientant à l'ouest en cours d'après-midi en Flandre.

Mercredi, nous profiterons à nouveau d'un soleil généreux puis des nuages cumuliformes se développeront. Localement, ils pourront plus tard s'accompagner d'une averse (à caractère orageux ) le soir et durant la nuit suivante. Les températures se situeront entre 20 degrés au littoral et 29 degrés en Lorraine belge, sous un vent faible et variable, puis modéré de nord.