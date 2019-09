Prévisions météo: l'été fait son COME-BACK ce week-end

Ce vendredi, au petit matin, il fera assez frais avec la possibilité de faibles gelées au sol en Ardenne et en Campine. De la brume sera possible ainsi que quelques bancs de brouillard locaux sur le nord du pays. Le temps deviendra par la suite ensoleillé et doux avec des maxima de 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 21 ou 22 degrés ailleurs. Le vent d'est sera modéré.

La nuit de vendredi à samedi sera à nouveau calme sous un ciel dégagé. Minima de 4 à 11 degrés avec un vent généralement modéré d'est à sud-est.

Samedi, temps chaud et ensoleillé avec des maxima de 22 à 26 degrés. Le vent sera modéré de sud-est.