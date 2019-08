Prévisions météo: l'été fait son retour "en trois axes" sur notre pays

Ça ne vous aura pas échappé: la pluie de la première quinzaine d'août est définitivement partie. L'été fait donc son retour, et toute la Belgique a de quoi se réjouir...

Sabrina Jacobs, notre présentatrice météo, a donné ses prévisions précises dans le RTL info 13h de ce jeudi.

"Il y a trois axes. Le premier, c'est aujourd'hui: une journée de transition. Il fait doux sans réellement faire chaud – 21 à 25 degrés, car on est encore dans des courants maritimes. Mais les pressions sont hautes, la situation reste stable, à peine quelques voiles nuageux".

Le deuxième axe, c'est demain, vendredi. "La situation atmosphérique va évoluer. Nous serons influencés par de l'air venu du continent, de l'Europe de l'Est. De l'air plus chaud, donc, et encore du soleil sur toute la ligne. Les températures seront donc en hausse, entre 23 et 27 degrés".

Mais l'évolution ne s'arrête pas là. "Le troisième axe, c'est de samedi à mardi. Nouveau changement de cap, qui se fera bien ressentir. La masse d'air va se réchauffer, encore et encore, puisque des courants d'air viendront du sud, de la Méditerranée. Ils vont faire grimper le mercure jusqu'à 30 degrés en fin de week-end et début de semaine prochaine".

Cette chaleur chez nous entraîne forcément de l'instabilité ailleurs. Dans un premier temps, ce sera pour l'Italie, l'Allemagne et la Pologne. Et puis elle approchera nos régions à partir de mardi, via les Ardennes, touchées par des averses orageuses. Le centre de notre pays sera touché mercredi, mais les premiers modèles de prévisions ne détectent pas de phénomène violent.