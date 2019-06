Prévisions météo: l'été s'installe, le thermomètre s'emballe!

Vendredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le temps restera sec. A la côte, on bénéficiera d'un temps plus ensoleillé. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Ardenne et 21 degrés en Campine. Le vent de sud-ouest deviendra modéré et virera au secteur ouest à nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel se dégagera et les températures diminueront vers des valeurs de 7 degrés en Ardenne et 12 degrés à la mer. Le vent deviendra faible dans la plupart des régions et s'orientera au nord-est. Samedi sera une agréable journée avec d'abord un franc soleil avant que des cumulus ne se forment au fil des heures. Le temps restera toutefois sec. Les maxima seront proches de 23 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, puis faible, de secteur nord-est. Dimanche, le temps sera sec et ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d'altitude passagers. Il fera chaud avec des maxima jusqu'à 28 degrés. Lundi, le temps restera sec et ensoleillé avec des champs de nuages élevés. Il fera très chaud puisque les températures atteindront des valeurs de 30 degrés dans le centre, et 31 degrés en Campine. Même à la mer, les maxima seront proches de 28 degrés. Mardi, le soleil, les nuages élevés et la chaleur resteront au programme. Les maxima seront de 32 degrés en beaucoup d'endroits, et de 33 degrés en Campine. A la mer aussi il fera très chaud avec des maxima de 31 degrés. Mercredi sera à priori la journée la plus chaude avec des maxima jusqu'à 35 degrés dans le centre, et même éventuellement jusqu'à 36 ou 37 degrés en Campine. Jeudi, le temps restera très chaud et ensoleillé. Maxima jusque 36 degrés en Campine.