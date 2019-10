Prévisions météo: l'été semble déjà si loin...

Ce samedi, la nébulosité sera variable avec parfois des averses. Toutefois, en cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de la frontière française.

Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 18 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort, à la mer parfois fort, de sud-ouest avec des rafales entre 50 et 65 km/h voire localement un peu plus.

Ce soir, le temps deviendra généralement sec avec la possibilité de quelques brèves éclaircies. En cours de nuit, la nébulosité augmentera et il s'en suivra des pluies modérées. Toutefois, l'Ardenne devrait conserver un temps plus sec jusqu'au matin. Les minima seront compris entre 10 et 14 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré dans l'intérieur et assez fort à la côte avec des rafales jusque 50 km/h. En fin de nuit, il se renforcera et s'orientera au sud-sud-ouest.

Dimanche, une dépression passera juste au nord de notre pays et sera à l'origine de pluie ou d'averses parfois soutenues et potentiellement orageuses. Les maxima s'échelonneront entre 14 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 19 degrés dans l'ouest. Le vent de sud-ouest sera assez fort à parfois fort, voire temporairement très fort au littoral, et tempétueux en mer, avec des rafales de 70 à 80 km/h, et peut-être un peu plus à la côte et sur les crêtes ardennaises.

Lundi, une crête anticyclonique mobile nous apportera une brève amélioration. En matinée, un temps généralement sec sous un ciel partiellement à très nuageux concernera l'ouest du pays, puis l’ensemble des régions dans l'après-midi. Maxima de 13 à 18 degrés. Le vent sera modéré de secteur ouest s'orientant au sud-sud-ouest en soirée tout en faiblissant.

Mardi, une nouvelle dépression transitera sur notre pays depuis l'Atlantique. Le ciel sera généralement très nuageux avec des pluies parfois soutenues et un risque d'un coup de tonnerre. Maxima de 13 à 19 degrés sous un vent à nouveau soutenu de secteur ouest.

Mercredi, le vent virera au nord avec des températures plus fraîches et des maxima entre 8 et 14 degrés. On prévoit assez bien de nuages avec quelques averses.

Jeudi, nos régions devraient être sous influence anticyclonique avec un temps généralement sec sous un ciel partiellement nuageux. Toujours frais avec des maxima entre 8 et 14 degrés. Le vent deviendra faible et variable.