Prévisions météo: l'HIVER fait son retour ce week-end

Demain, après une nuit froide avec des gelées généralisées et localement modérées, la journée sera ensoleillée avec des maxima de 3 à 5 degrés en Ardenne et de 6 ou 7 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré généralement de secteur nord-est; au littoral et sur les plateaux ardennais, il sera plutôt modéré.