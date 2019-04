Prévisions météo: l'hiver revient! (mais pas pour longtemps)

La journée de samedi sera froide mais ensoleillée en matinée avec des passages nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra changeant et des ondées atteindront le territoire à partir des Pays-Bas et de l'Allemagne. Sur les hauteurs ardennaises, ces faibles averses pourront prendre un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre 2 ou 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur nord-est à nord, conduisant à une sensation de froid accrue.



Ce soir, quelques ondées seront encore possibles avec, en Ardenne, le risque d'un peu de neige. Cette nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, des nuages bas et de la brume pourront se développer en de nombreux endroits. Il gèlera pratiquement partout, avec des minima de -3 ou -4 degrés en Hautes-Fagnes à -1 ou 0 degré dans l'ouest du pays.La température restera probablement légèrement positive au littoral. Le vent deviendra généralement faible de secteur nord à nord-est.

Ce dimanche, le ciel sera changeant avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux pouvant encore être localement porteurs de l'une ou l'autre ondée résiduelle, essentiellement en Ardenne (éventuellement sous forme de quelques flocons le matin) et le long de la frontière française. Il fera encore frais avec des maxima de 5 degrés sur les sommets de l'Ardenne à 11 degrés en plaine. Le vent sera modéré, de secteur est à nord-est, et accentuera encore l'impression de fraîcheur.