Prévisions météo: la Belgique en alerte jaune, de nouvelles averses orageuses attendues ce dimanche

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux orages sur tout le territoire. L'avertissement a été lancé ce samedi dès 23h et se poursuit ce dimanche jusqu'à 23h également. Le numéro d'appel 1722 est activé pour les interventions non-urgentes des pompiers, en cas de dégâts matériels.

De nouvelles averses orageuses arriveront depuis la France ce dimanche, avertit l'IRM. Ces orages ne quitteront le pays qu'en soirée pour les Pays-Bas et l'Allemagne. Localement, ils pourront être intenses et conduire à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps (jusqu'à 30 l/m² en 1 heure, voire plus). Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra déjà plus sec sur l'ouest du pays, avec davantage d'éclaircies. Les températures maximales varieront de 18 à 22 degrés.

Ce soir, les averses (orageuses) toucheront encore le centre et l'est du pays, avant de s'évacuer progressivement vers l'Allemagne. Ensuite, le temps deviendra sec dans la plupart des régions avec des éclaircies de plus en plus larges en Flandre. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité restera abondante et une averse sera toujours possible. Les minima varieront de 10 à 13 degrés.



Lundi, nous resterons dans des courants maritimes polaires au sein desquels un certain nombre d'averses se développeront. La plupart des averses sont attendues principalement dans le nord-ouest du pays et pourraient être accompagnées de quelques coups de tonnerre. En fin de journée, les dernières averses toucheront encore la Campine, mais ailleurs, le temps deviendra sec. Les maxima se situeront entre 16 ou 17 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 21 degrés en Campine.



Mardi, le temps restera variable avec de nombreux champs nuageux et des averses, plus répandues et plus intenses vraisemblablement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures maximales se situeront entre 16 degrés à la côte et 21 degrés en Campine.



Mercredi, la nébulosité augmentera avec l'arrivée d'une zone de précipitations depuis l'ouest en cours de journée. Les maxima seront compris entre 17 et 20 degrés.