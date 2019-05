Prévisions météo: la fête du travail sous la grisaille (et ça risque de durer)

Mercredi débutera sous la grisaille, sous la forme de nuages bas ou de bancs de brouillard locaux. Le ciel sera ensuite partiellement nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps gris pourrait persister jusque dans l'après-midi sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Il fera 13 degrés à la mer et 18 degrés aux endroits les plus ensoleillés. La nébulosité sera davantage présente pendant la nuit sur l'ouest mais des éclaircies assez larges persisteront sur l'est de la Belgique. Le risque de faibles précipitations sur la moitié ouest augmentera en fin de nuit. Les minima seront compris entre 3 et 10 degrés.

Jeudi, le ciel sera généralement très nuageux, avec des périodes de pluie ou d'averses. Le temps pourrait devenir plus sec en fin d'après-midi sur l'ouest. Le mercure oscillera entre 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 14 ou 15 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Vendredi sera partagé entre éclaircies et périodes nuageuses. Quelques averses se développeront par endroits, essentiellement l'après-midi ou en début de soirée. Il fera frais: 6 ou 7 degrés sur les sommets ardennais et 12 ou 13 degrés sur l'ouest de la Belgique.

Samedi, une poche d'air froid d'origine polaire transitera via nos régions. L'atmosphère deviendra alors très instable avec alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes donnant lieu à des averses parfois intenses, orageuses et accompagnées de grésil. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira parfois d'averses sous forme de neige fondante, voire temporairement de neige. Il fera très frais pour la saison, avec des maxima de 4 ou 5 degrés en Hautes-Fagnes à 9 ou 10 degrés dans le centre. De faibles gelées nocturnes sont à prévoir, essentiellement sur l'est du pays. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte parfois fort, de secteur nord.