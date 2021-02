Prévisions météo: la journée la plus chaude de la semaine, le beau temps va-t-il perdurer?

Mercredi, le temps sera ensoleillé malgré quelques voiles d'altitude sur l'ouest, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Il fera à nouveau très doux avec des maxima autour de 15°C sur les hauteurs ardennaises, de 17°C à 19°C dans le centre, et éventuellement jusqu'à 20°C en Campine et près de Liège. Le vent sera modéré de secteur sud.

Mercredi soir et dans la nuit, des champs de nuages élevés dériveront sur l'ouest du pays alors que le ciel restera peu nuageux à serein dans l'est. Les minima se situeront entre 3°C et 6°C en Ardenne et autour de 9°C ou 10°C en basse et moyenne Belgique.

Jeudi, la nébulosité augmentera progressivement mais le temps restera sec jusqu'en fin d'après¬ midi, sous des maxima de 12°C à 16°C, avant que de faibles précipitations ne fassent leur apparition.

Vendredi, il y aura encore un peu de pluie, surtout dans le sud¬-est du pays, suivi d'un temps sec avec des éclaircies et des maxima autour de 10°C.

Durant le week-end, le temps sec persistera malgré un risque de grisaille matinale, localement tenace, et des maxima proches de 9°C.