Prévisions météo: la lente et inexorable descente vers le FROID

Ce vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale présente par endroits, le ciel sera partagé entre quelques éclaircies et de nombreux nuages bas mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés, sous un vent devenant généralement faible de direction variable. Cette nuit, le ciel sera généralement nuageux et quelques averses seront possibles dans la région côtière. Les minima se situeront autour de 0 ou -1 degré en Ardenne, et entre 0 et +5 degrés ailleurs, avec à nouveau de faibles gelées au sol dans l'intérieur du pays.

Samedi, des éclaircies alterneront avec des épisodes plus nuageux pouvant localement donner lieu à quelques gouttes sur l'ouest surtout l'avant-midi. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest revenant plus tard au secteur sud.

Dimanche, des champs nuageux, liés à une perturbation sur la France, déborderont sur notre pays. Le temps devrait toutefois rester sec sur la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 4 et 9 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur Est.

Lundi, après une nuit froide marquée par de faibles gelées en plusieurs endroits, le temps sera calme avec d'abord des éclaircies. Ensuite, à l'approche d'une perturbation, la nébulosité augmentera progressivement à partir de l'ouest et quelques pluies seront déjà possibles sur cette région en fin de journée. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés.

Mardi, le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses, et éventuellement un peu de neige fondante en Ardenne. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies par l'ouest. Les maxima seront compris entre 3 degrés et 9 degrés.

Mercredi, nous prévoyons un temps temporairement plus sec avec des éclaircies et des maxima de 3 à 8 degrés.

Jeudi, le risque de précipitions augmentera. Les maxima seront proches de 7 degrés en plaine.