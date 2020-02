Prévisions météo: la neige continue de tomber dans l'est du pays

Ce matin, quelques plaques de glace pourraient localement se manifester. En plus, une zone de précipitation entrera notre pays depuis la frontière française. Nous prévoyons des précipitations généralement sous forme de neige fondante ou parfois de neige en plaine, avec des cumuls de 0 à 4 cm. Sur les hauteurs de l'Ardenne (au-dessus de 400-500 m), il s'agira souvent de neige avec des cumuls supplémentaires de 5 à 10 cm. L'IRM lance une alerte orange aux conditions glissantes dans l'est du pays.

Ce jeudi, le ciel sera généralement couvert avec des précipitations répandues. Sur l'ouest et le centre, celles-ci seront sous forme de neige fondante et même parfois neige qui pouvait blanchir le sol et même donner lieu à une petite accumulation dans certaines régions. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira généralement de neige qui contribuera alors à augmenter l'épaisseur de la couche déjà présente.

Sur les régions voisines de la frontière française, plus proches du noyau dépressionnaire, la neige fondante pourrait temporairement se transformer en pluie. Les maxima se situeront autour de 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne, entre 1 et 4 degrés sur la plupart des autres régions mais pourraient atteindre des valeurs autour de 5 ou 6 degrés en certains endroits à proximité de la frontière française ainsi qu'au littoral. Le vent sera d'abord généralement modéré de secteur sud à sud-est. L'après-midi, il reviendra graduellement au secteur nord-ouest; il deviendra alors fort à la côte et modéré dans l'intérieur du pays.

Vendredi, après une matinée assez froide et une amélioration passagère, la nébulosité redeviendra très abondante, puis une zone de précipitation s'enfoncera sur le pays à partir de l'ouest en cours d'après-midi et en soirée. Elle pourra temporairement être précédée de neige sur les hauts plateaux de l'est. Maxima de 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 7 degrés en Flandre. Le vent sera faible de sud-ouest, devenant ensuite modéré de secteur sud.

Samedi, le ciel sera d'abord très nuageux avec un peu de pluie ou de bruine. En cours de journée, une zone de pluie et d'averses plus marquée traversera notre pays d'ouest en est. Il fera plus doux avec des maxima de 8 à 13 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud, s'orientant ensuite au sud-ouest.

Dimanche, ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux avec des averses. Maxima autour de 8 degrés dans le centre du pays. Lundi, d'abord quelques pluies, puis des averses. Maxima autour de 10 degrés dans le centre du pays. Mardi, temps sec avec des éclaircies. En soirée, des pluies depuis l'ouest. Maxima autour de 9 degrés dans le centre du pays. Mercredi, temps pluvieux et nuageux. Maxima autour de 9 degrés dans le centre du pays.