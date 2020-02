Prévisions météo: la NEIGE fait son retour sur une partie du pays

Jeudi, un petit noyau dépressionnaire transitera à proximité ou sur nos régions; la trajectoire exacte est encore incertaine. Le temps deviendra généralement très nuageux avec de la neige fondante voire peut-être même temporairement de la neige en Basse et Moyenne Belgique. En Haute Belgique, il s'agira généralement de neige, qui continuera à s'accumuler et pouvant donner lieu à une couche supplémentaire autour de 10cm sur le relief ardennais. Les maxima seront compris entre 0 ou 3 degrés sur la plupart des régions et 5 degrés au littoral. Le vent sera modéré de secteur sud, puis il s'orientera au nord-ouest et se renforcera pour devenir assez fort.

Vendredi matin, il fera froid mais sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. En cours de journée, la nébulosité augmentera à partir du sud-ouest. En fin de journée, il commencera à pleuvoir à partir de la côte. En Ardenne, les premières précipitations pourront encore se faire sous forme de neige fondante. Les maxima seront compris entre 1 et 7 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud.

Samedi, il fera très nuageux à couvert et venteux avec d'abord des périodes de pluie et plus tard de fortes averses à partir de l'ouest. Maxima entre 8 et 13 degrés. Le vent sera assez fort et parfois fort à la côte, de secteur sud, orientant plus tard au sud-ouest. Risque de fortes rafales et d'un coup de tonnerre local.

Dimanche, le temps sera légèrement variable avec un risque de quelques averses. Dans le courant de l'après-midi et de la soirée, une zone de pluie abordera le pays à partir de la côte. En Haute-Belgique, les précipitations adopteront à nouveau un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en Flandre. Le vent sera assez fort de secteur sud.

Lundi, le temps sera variable avec des éclaircies, des passages nuageux nuages et des averses. En Flandre, il s'agira de pluie, alors que ces averses se feront sous forme de neige fondante en Ardenne. Maxima entre 3 et 8 degrés.