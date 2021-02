Un FROID POLAIRE s'installe pour plusieurs jours: jusqu'à -15°C attendus par endroits

Une nouvelle offensive hivernale va frapper la Belgique durant les prochains jours. Le phénomène venu du nord va remonter vers notre pays dès ce dimanche. Dans les prochains jours, il y aura de fortes chutes de neige et des températures négatives en journée. Les météorologues invitent les automobilistes à être prudents.

Vous l'avez certainement remarqué. Les températures ont chuté et cette vague de froid s'installe pour plusieurs jours dans notre pays. Le froid sera présent en début de semaine prochaine avec des températures négatives en journée sur l'ensemble du pays. L'Institut royal météorologique s'attend à vivre la période de froid la plus intense de ces trois dernières années.

À partir de lundi et au moins jusqu'à mercredi, la masse d'air devrait nettement se refroidir avec des températures maximales restant négatives sur de nombreuses régions du nord du sillon Sambre-et-Meuse au moins. "Le gel va sérieusement s'installer dans la nuit de lundi à mardi avec des minima de -2 à -9°C. Pour le reste de la semaine, tout doucement, le temps deviendra plus sec à partir de mercredi. Avec du gel sévère et des minima de -15°C voire -20°C. Et des maxima négatifs partout avec des valeurs comprises entre -1 et -8°C", nous éclaire le présentateur météo Stephan Van Bellinghen.

La particularité de cette offensive hivernale, c'est l'écart de température prévu en Belgique entre le nord et le sud. Et étrangement, il fera cette fois-ci plus chaud sur les hauteurs. Peut-on parler de vague de froid? Seulement dans le nord du pays et en Campine si l'on s'en tient à la définition scientifique, comme nous l'explique Stephan Van Bellinghen. "Pour parler de vague de froid, il faut 5 jours d'affilée où les températures maximales sont sous 0°C et 3 nuits d'affilée sous -10°C. Ailleurs, on peut parler d'un froid sévère", indique-t-il.

Prévisions météo complètes:

Lundi, le temps sera frisquet et nuageux avec quelques (faibles) chutes de neige. Le thermomètre affichera entre zéro et -6 degrés la journée. La nuit, les minima plongeront jusqu'à -11 en Campine.

Mardi, nous resterons sous l'influence de courants polaires: les maxima seront négatifs partout et compris entre -7 degrés dans le nord du pays et -1 degré en Lorraine belge. Les nuages seront présents sur la moitié sud du pays, avec un risque de quelques faibles chutes de neige. En Flandre, des éclaircies pourraient venir trouer le matelas nuageux. Temps sec et gelées sévères, également, au menu des jours suivants. On attend jusqu'à -15 degrés la nuit. L'IRM a par ailleurs lancé un avertissement jaune pour toute la Belgique, jusqu'à mardi, en raison des conditions glissantes.

La journée de mercredi débutera avec assez bien de nuages élevés et moyens, surtout sur le sud du pays. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus ensoleillé. Les températures resteront négatives partout avec des maxima de -1 degré à la côte à -8 degrés en Hautes-Fagnes et ce, sous un vent piquant de nord-est. Les gelées nocturnes seront prononcées avec des minima de -6 à -12 degrés et, dans certaines régions (dans le nord du pays et dans les vallées de l'Ardenne), même encore plus froids (autour de -15°C).