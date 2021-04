Prévisions météo: la neige semble derrière nous, voici ce que nous réservent les prochains jours

Ce jeudi, le temps sera sec avec d'abord de larges éclaircies sur l'est le matin. Ensuite, les champs nuageux deviendront partout plus nombreux en cours de journée. Les températures, plus douces, atteindront des valeurs comprises entre 2 degrés dans les cantons de l'Est et 9 à 10 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec d'abord des éclaircies, mais progressivement aussi plus de voiles d'altitude. Les minima se situeront entre -3 degrés en Ardenne et +5 degrés à la mer. Les gelées se cantonneront surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent de secteur sud à sud-ouest deviendra faible à modéré.

Vendredi, le temps restera sec durant une bonne partie de la journée, mais le ciel sera partiellement à très nuageux. En soirée, de la pluie gagnera le pays depuis la frontière française. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés dans l'extrême sud-est. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest, mais il s'orientera au nord-ouest au littoral.

Samedi, le ciel sera très nuageux à couvert avec assez bien de pluie. Les maxima varieront de 7 degrés dans le nord-ouest du pays et 11 degrés dans le sud. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest dans le sud du pays tandis qu'il sera modéré d'est à nord-est en Flandre.

Dimanche, les prévisions restent encore incertaines. La nébulosité devrait rester abondante avec encore la possibilité de précipitations sur certaines régions. Les maxima seront compris entre 6 degrés dans le nord-ouest et 10 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent s'orientera partout au secteur nord en cours de journée.

Lundi, la nébulosité sera encore souvent abondante dans le sud du pays alors qu'elle sera plus variable dans les autres régions. Quelques averses resteront possibles (hivernales en Ardenne). Il fera frais avec des maxima de 2 à 8 degrés, sous un vent modéré de nord.

Mardi, le ciel sera changeant et le temps sec, mais toujours assez frais avec des maxima de 5 à 9 degrés. La nébulosité sera peut-être plus abondante sur l'est.

Mercredi, le temps sera sec avec une nébulosité variable voire parfois abondante. Maxima en légère hausse, de 7 à 12 degrés.