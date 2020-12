Prévisions météo: la neige va-t-elle à nouveau tomber cette semaine?

Quel temps fera-t-il durant ces derniers jours en 2020 ? La neige va-t-elle continuer à faire votre bonheur sur les hauteurs du pays ? Voici les prévisions météo de cette semaine.

Aujourd'hui, il y aura d'abord de nombreux nuages bas. En Ardenne, la visibilité sera réduite par du brouillard givrant et on y observera quelques chutes de neige par endroits. Ensuite, quelques averses (hivernales) traverseront le pays. Il s'agira d'averses de neige au-delà de 400-500 m d'altitude. Les maxima seront compris entre 0 degré en haute Ardenne et 5 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent sera souvent modéré de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, il fera sec dans la plupart des régions avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Localement quelques averses (hivernales) pourront être observées par endroits et quelques averses de neige locales en Ardenne. Minima entre -2 degrés en Ardenne et +3 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible de direction variable.

Nouvelles averses de pluie... ou de neige demain

Demain, le temps sera partiellement à très nuageux avec parfois quelques averses de pluie, de grésil ou de neige fondante. En Ardenne, de la neige est à nouveau prévue. Les maxima se situeront entre -1 ou +2 degrés en Haute Belgique et entre 3 et 5 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Temps plus sec mercredi

Mercredi, le temps restera souvent sec bien que l'une ou l'autre averse hivernale restera possible, principalement dans l'est du pays. Quelques timides éclaircies alterneront avec de nombreux nuages. Les maxima varieront peu avec des valeurs proches de -1 ou 0 degré en haute Ardenne, de 4 degrés sur le centre et de 6 degrés à la mer. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Chutes de neige en Ardenne jeudi

Jeudi, le temps sera très nuageux avec quelques pluies ou quelques précipitations hivernales à partir du sud. En Ardenne on observera quelques chutes de neige. Maxima entre -1 degré en Ardenne et 4 ou 5 degrés en Flandre.

Quelles chances d'avoir un 1er jour de l'An blanc ?

Le jour de l'An, il fera très nuageux avec quelques averses hivernales, et de neige en Ardenne. Les maxima seront compris entre 0 et 4 degrés. Les chances d'avoir un Nouvel An blanc sur le centre sont assez faibles (autour de 15% environ). Il y aura par ailleurs un risque de phénomènes glissants sur les routes étant donné que les minima seront souvent proches de 0 degré sur de nombreuses régions.

Un week-end sec et plutôt froid

Samedi, quelques averses hivernales seront encore possibles, mais il fera souvent sec. Les maxima seront proches de -2 à +3 degrés. Dimanche, le temps semblerait rester sec avec des maxima entre -2 et +2 degrés.