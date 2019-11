Prévisions météo: la NEIGE va tomber cette nuit, trois provinces wallonnes sont en "vigilance jaune" (vidéo)

Les routes de trois provinces wallonnes seront rendues glissantes par les précipitations hivernales prévues dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin: Liège, Namur et Luxembourg. L'institut royal de météorologie lance un appel à la prudence.

Les températures sont en baisse sur tout le pays, à la suite de l'arrive d'un vent polaire. Les quelques gouttes de pluie prévues en Wallonie pourront se transformer en neige en Ardenne cette nuit et jeudi matin. C'est la raison pour laquelle l'Institut royal de météorologie a placé trois provinces wallonnes (Liège, Namur et Luxembourg) en vigilance jaune de 7 heures du matin à 13 heures. En effet, les routes pourraient être glissantes.

Ce soir, le ciel sera partiellement nuageux avec des averses localisées. La nuit, le temps deviendra généralement sec avec temporairement des éclaircies. Ensuite, la nébulosité augmentera à partir du sud-ouest avec, en fin de nuit, de faibles pluies sur la moitié sud-ouest du territoire; sur le sud de l'Ardenne, les précipitations seront parfois sous forme de neige fondante ou de neige. Dans le nord-est du pays, le temps restera par contre généralement sec jusqu'à l'aube. Les minima seront compris entre 0 degré en Haute-Fagne et 5 degrés au littoral. Le vent modéré, d'abord de secteur sud, reviendra ensuite au secteur sud-est.



Jeudi, place à la neige ou neige fondante

Ce jeudi, une perturbation déterminera d'abord notre temps avec généralement de faibles pluies, ou de la neige fondante voire de la neige en Haute Belgique. Dans le courant de l'avant-midi, le temps deviendra (à quelques averses locales près) sec dans les régions proches de la frontière française et, l'après-midi, aussi sur la partie nord-est du territoire. Dans le courant de la journée, des éclaircies se développeront parfois en Basse et Moyenne Belgique. Par contre, en Haute Belgique, le ciel restera souvent nuageux l'après-midi, avec de la brume. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans l'ouest, sous un vent modéré de secteur sud-sud-est.





De la neige sur les hauteurs la nuit prochaine

Durant la nuit de jeudi à vendredi, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir du sud-est avec une augmentation progressive du risque de quelques faibles pluies intermittentes. En Haute Belgique, nous prévoyons un peu de neige fondante, ou de la neige sur les hauteurs. Les minima seront voisins de 0 degré en Ardenne et de 3 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur est, revenant ensuite au secteur nord.





De nouvelles précipitations hivernales vendredi

Vendredi, une dépression au voisinage de nos régions sera à l'origine d'un ciel très nuageux et d'épisodes de précipitations. Celles-ci se feront probablement sous forme de neige ou de neige fondante en Ardenne. Il fera frais avec des maxima légèrement positifs sur le relief et de 3 à 5 degrés ailleurs. Le vent sera faible à localement modéré de direction variable.





Samedi, on gagnera quelques degrés

Samedi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps sec sur la plupart des régions. Les averses semblent s'activer plutôt en mer du Nord et sur la Manche sans toucher notre pays. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-sud-ouest.





Un dimanche gris et des routes glissantes lundi matin

Dimanche, nous profiterons d'abord d'éclaircies avant que le ciel ne se couvre depuis le littoral. En fin de journée, le risque de pluie augmentera sur l'ouest. Maxima de 2 à 8 degrés. La nuit de dimanche à lundi, la zone de précipitations s'étendra à l'ensemble des régions, adoptant un caractère hivernal en Haute Belgique. Les routes pourraient donc être glissantes lundi matin au sud du sillon Sambre et Meuse si ce timing se maintient.