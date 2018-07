Prévisions météo: la pluie rafraîchit tout le pays, mais jusqu'à quand?

Samedi, la journée débutera avec un temps toujours lourd et quelques averses parfois orageuses qui pourront à nouveau devenir plus intenses. A partir de midi, la météo deviendra graduellement plus sèche et ensoleillée à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 22 degrés au littoral et 27 degrés en Campine, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi soir et pendant la nuit, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, des nuages élevés et moyens remonteront de la France vers notre pays. Il fera plus frais avec des minima de 9 à 17 degrés, sous un vent faible de secteur ouest à sud-ouest revenant au secteur sud à sud-est.

Dimanche, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Le temps restera sec sur la plupart des régions, même si un peu de pluie ou une averse sera possible sur le nord-ouest du pays l'après-midi. Les maxima seront compris entre 23 et 28 degrés.