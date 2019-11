Prévisions météo: la pluie s'installe (et pour un moment...)

Dimanche, un système perturbé pourrait transiter via (ou à proximité de) notre pays et conduire à des périodes de précipitations. Au contact de l'air maritime polaire, celles-ci pourraient éventuellement prendre un caractère hivernal en Ardenne et temporairement aussi à plus basse altitude. Les maxima seront compris entre 0 et 5 degrés dans l'intérieur des terres.