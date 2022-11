Prévisions météo: la pluie va faire son retour

Mardi matin, quelques éclaircies seront présentes mais des bancs de nuages bas masqueront parfois l'Ardenne. Le ciel deviendra ensuite très nuageux depuis l'ouest, puis s'ensuivront des pluies dans l'après-midi qui atteindront l'est du pays en soirée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront entre 8°C en haute Ardenne et 12 ou 13°C dans le centre. Le vent de secteur sud sera modéré, devenant parfois assez fort le long du littoral.



Ce soir, le temps redeviendra généralement sec avec des éclaircies sur la partie ouest du pays tandis que les pluies seront encore bien présentes du centre à l'est. Cette nuit, les pluies s'évacueront par l'est et il y aura davantage d'éclaircies. Quelques averses pourront toutefois revenir par le sud-ouest en fin de nuit. Les minima seront compris entre 5 et 9°C sous un vent qui restera généralement modéré de sud.



Mercredi matin, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Mais assez rapidement l'atmosphère deviendra plus instable avec quelques averses depuis la France. En fin d'après-midi ou en soirée, le ciel se couvrira à partir de l'ouest, puis une zone de pluie traversera notre pays la nuit suivante. Les maxima fluctueront entre 8°C dans les Hautes Fagnes et 12°C en plaine. Le vent sera modéré, parfois assez fort à la Côte, de secteur sud.



Jeudi, le temps sera variable avec des averses parfois assez fortes accompagnées d'un vent soutenu et d'un risque d'orage. Les maxima varieront entre 8 et 13°C.



Vendredi, la nébulosité sera variable avec quelques averses mais moins nombreuses et moins intenses que la veille.



Samedi, la nébulosité restera variable avec un risque de faibles précipitations. Les maxima varieront autour de 9 ou 10 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest.



Dimanche, le ciel se couvrira et de nouvelles pluies envahiront le pays. Le vent de sud sera soutenu avec des maxima aux alentours 7 ou 8 degrés dans le centre.

Lundi, le temps devrait rester perturbé ou instable. Les températures évolueront peu avec des maxima de 9 degrés environ dans le centre.