Prévisions météo: la pluie va revenir et rester plusieurs jours

Le temps va devenir très nuageux à couvert ce vendredi avec, l'après­ midi, l'arrivée progressive de pluies sur le nord­-ouest. Les maxima atteindront à nouveau 14 à 19 voire localement 20°C, annonce l'Institut royal météorologique (IRM)

Vendredi soir et durant la nuit, la perturbation sur le nord­-ouest progressera lentement dans les terres. Le temps sera très nuageux à couvert avec des pluies faibles et intermittentes sur le centre, mais plus soutenues sur l'ouest. L'est du pays devrait conserver un temps généralement sec. Les minima seront compris entre 7°C en haute Ardenne et 12°C en plaine.

Samedi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluies. Les précipitations seront plus soutenues sur la partie occidentale du pays. Là, beaucoup de pluie pourrait tomber localement. Par ailleurs, dans l'extrême est du pays, le temps restera pratiquement sec. La maxima se situera entre 13 et 18 degrés. Le vent sera faible et variable pendant une longue période ; au cours de l'après-midi, il s'orientera vers le nord-est et augmentera légèrement pour devenir faible à modéré. En bord de mer, le vent sera modéré d'est à nord-est, augmentant à modéré à assez fort en fin d'après-midi.

Dimanche matin, le temps sera très nuageux avec de la pluie au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le temps sera sec avec des champs nuageux et de larges éclaircies. Alors que la zone de pluie s'éloignera vers le sud-est, quelques averses pourraient se développer sur la mer du Nord et se propager sur le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 12 et 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 14 et 17 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de nord-est, revenant progressivement vers le nord-ouest à nord.

Lundi, le ciel deviendra couvert à partir du nord-ouest avec de la pluie, qui pourrait être particulièrement abondante dans l'ouest. Dans l'extrême sud-est, le temps restera longtemps sec avec, par moments, des éclaircies. Les maxima seront compris entre 12 et 15 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud-sud-ouest, augmentant au cours de la journée à modéré à assez fort dans les terres et à assez fort à parfois fort en mer.

Mardi, le ciel sera souvent très nuageux avec des averses, parfois intenses. Les maxima atteindront des valeurs de 13 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest à nord-ouest.

Mercredi, le temps restera variable avec de la pluie ou des averses et un risque de pluies abondantes. Le mercure ne dépassera pas 11 ou 12 degrés.

Jeudi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, qui pourront parfois donner lieu à une averse. Les maxima seront proches de 13 degrés dans le centre.