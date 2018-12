Prévisions météo: la probabilité d'avoir un Noël blanc est faible

L'Institut Royal de Météorologie (IRM) l'annonce noir sur blanc dans sa page consacrée aux tendances météorologiques pour la semaine de Noël, nous n'aurons pas de neige. "La probabilité d'avoir un Noël blanc est faible", tranchent les scientifiques. Ils détaillent: le temps devrait rester légèrement variable, avec parfois des périodes de pluie ou des averses, entrecoupées d'éclaircies. Il fera d'abord encore doux, puis les températures reviendront progressivement vers des valeurs de saison.

Et cette semaine? Elle sera marquée par un temps doux pour la saison apporté par des courants océaniques.

Mardi, temps sec avec des éclaircies. Maxima de 2 à 8 degrés avec un vent de sud bien présent. Passage pluvieux la nuit prochaine.

Mercredi, la journée débutera avec encore de faibles pluies dans la moitié est du pays. A l'arrière de cette zone de précipitations, le ciel deviendra nuageux et quelques averses ne seront pas exclues, notamment à la mer et dans la moitié est du pays. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent modéré de secteur sud.

Jeudi, le ciel restera généralement nuageux avec des averses localisées. En fin de journée, nous pourrions bénéficier de plus d'éclaircies dans l'ouest du pays. Les températures atteindront des valeurs de 5 à 8 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-ouest.



A partir de vendredi, le temps devrait rester variable avec des périodes de pluie ou des averses. La nébulosité sera souvent abondante. Avec des courants modérés à parfois assez forts de secteur sud à ouest, la masse d'air sera douce et les maxima proches de 10 degrés en beaucoup d'endroits. Les nuits seront également assez douces.