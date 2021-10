Prévisions météo: la semaine s'achèvera mieux qu'elle n'a commencé

Ce jeudi, la journée commencera avec des nuages bas, de la brume ou du brouillard sur une moitié est du territoire. Sur l'ouest et sur le centre, il y aura de larges éclaircies. Cette après-midi, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux parfois nombreux. Sur l'ouest, le ciel pourra même devenir très nuageux à couvert. Quelques gouttes seront possibles sur l'est et sur l'ouest, mais le temps sera généralement sec. Les maxima se situeront entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en Flandre, sous un vent faible de secteur nord-ouest ou de direction variable.

Vendredi, la matinée sera fraîche et les brumes et brouillards matinaux se lèveront au profit d'un ciel plus ensoleillé. L'après-midi sera plus douce avec des maxima de 13 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 17 degrés en Flandre. Le vent sera faible, parfois modéré l'après-midi, d'est à nord-est. Samedi, les brumes et brouillards matinaux éventuels se dissiperont au profit d'un ciel ensoleillé. Après une matinée fraîche, les températures remonteront entre 13 et 17 degrés l'après-midi. Le vent sera faible, parfois modéré en cours de journée, d'est à nord-est. Dimanche, la zone de haute pression s'affaiblira sur nos régions. La journée débutera, après dissipation des nuages bas, sous le soleil, mais des bancs nuageux en provenance des Iles Britanniques et de la Mer du Nord déborderont progressivement sur notre pays. De petites pluies ou bruines se propageront ensuite sur notre pays durant la nuit suivante. Il fera encore assez doux avec des maxima de 13 à 16 degrés. Le vent deviendra faible à modéré d'ouest à nord-ouest.