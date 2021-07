Prévisions météo: la semaine sera estivale

La nuit prochaine, le ciel sera dégagé à peu nuageux. Quelques nappes de brouillard ou bancs de nuages bas pourront se former par endroits. Les températures redescendront entre 6 et 11 degrés en Campine et au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 11 et 15 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible et s'orientera entre l'est et le sud-est.