Prévisions météo: le beau et CHAUD se concrétise mais est-ce que cela va durer?

Ce dimanche, les nuages se développeront à nouveau en cours de journée et quelques averses pourront se déclencher par endroits, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM). Le ciel se dégagera progressivement en soirée. Les températures atteindront 18° sur les hauteurs de l'Ardenne, 20° le long du littoral, et 21° à 22° dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré de sud-ouest.



Dimanche soir et dans la nuit, le temps sera calme avec un ciel dégagé à peu nuageux et essentiellement quelques voiles de nuages élevés. Le vent sera faible de sud à sud-est et les températures redescendront entre 9° et 14°. Le début de la semaine prochaine s'annonce assez beau avec du soleil et une chaleur qui s'intensifiera. L'atmosphère redevient nettement plus instable dès mercredi.

Lundi, un anticyclone se positionnera sur l'Allemagne et la Pologne, ce qui conduira à un temps calme, sec et plus chaud sur nos régions. Des nuages cumuliformes se développeront mais les éclaircies resteront présentes. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la côte et 25 degrés en Campine. Le vent sera faible et une brise de mer s'établira au littoral.

Mardi, la journée sera assez ensoleillée malgré des nuages d'altitude. Une averse ne sera toutefois pas exclue sur le relief en fin de journée. Les maxima se situeront entre 22 degrés à la mer et 27 degrés en Campine.

Mercredi, il fera chaud et le mercure pourra grimper jusqu'à 30 degrés en Campine. Par contre, le temps sera instable et des averses orageuses pourront éclater en cours de journée.

Jeudi, l'atmosphère se rafraîchira mais l'instabilité sera encore suffisante pour déclencher des averses voire de l'orage. Les températures ne dépasseront plus les 21 ou 22 degrés.

Vendredi, quelques averses localisées resteront au programme et les maxima avoisineront 21 ou 22 degrés dans le centre du pays.

Samedi, risque de quelques averses dans l'est du pays. Ailleurs, le temps semblerait rester sec. Maxima autour de 21 degrés.