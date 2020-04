Prévisions météo: le beau temps va-t-il continuer ce week-end et début de semaine prochaine?

Ce mercredi, temps printanier calme, bien ensoleillé et très doux avec tout au plus quelques passages nuageux inoffensifs. Les températures atteindront 19 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 23 ou 24 degrés en Flandre à 25 degrés en Campine. Le long du littoral, une brise de mer modérée de nord se lèvera l'après-midi et rafraîchira l'atmosphère. Dans l'intérieur du pays, le vent sera généralement faible de direction variable.

Après dissipation des éventuelles brumes matinales, la journée de jeudi sera d'abord ensoleillée. On assistera ensuite au développement de quelques nuages cumuliformes. Le risque d'une averse reste assez limité. Les maxima, très doux pour la saison, seront compris entre 19 et 23 degrés dans l'intérieur sous un vent faible de direction variable puis de secteur nord. A la mer, le vent modéré de nord à nord-est limitera les températures à 14 ou 15 degrés.

Vendredi, le temps restera sec sur la plupart des régions et de larges éclaircies se partageront le ciel avec quelques champs nuageux. Le vent sera faible de secteur est puis de direction variable. A la mer, une brise modérée de nord-est se lèvera l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 18 degrés au littoral et 22 degrés dans le centre du pays.

Samedi, la nébulosité sera variable avec par endroits quelques averses. Il fera encore très doux avec des maxima de 20 degrés ou plus sur l'ensemble du pays.

Dimanche

Dimanche, le risque de précipitations devrait concerner toutes les régions, sous un ciel partiellement à très nuageux. Recul des températures avec des maxima de 13 à 18 degrés.

Lundi, on revient à des températures de saison avec des maxima de l'ordre de 13 ou 14 degrés dans le centre du pays et un risque d'averses qui se maintient.

Mardi, on assistera au retour d'un temps sec avec des éclaircies de plus en plus généreuses. Maxima de 13 à 18 degrés.