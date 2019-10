Prévisions météo: le bout du tunnel et plus encore, on sera largement au-dessus des normales de saison

Ce mardi, d'abord un temps gris avec de la brume, des nuages bas et des bruines par endroits. Dans le courant de la journée, des éclaircies apparaîtront et le temps deviendra assez ensoleillé. Maxima entre 11 degrés en Ardenne et 16 degrés en pleine. Le vents sera d'abord généralement modéré de sud-ouest et deviendra faible et variable dans le courant de la journée.

Mercredi, d'abord gris avec localement quelques faibles pluies ou bruines. Graduellement des éclaircies feront leur apparition et le temps deviendra sec. Maxima entre 15 et 19 degrés avec un vent faible de secteur est à sud-est.

Jeudi, le temps sera calme et doux et partiellement nuageux. Plus tard en journée, la nébulosité sera plus abondante dans le nord-ouest avec même un risque de quelques bruines. Maxima de 15 à 20 degrés avec un vent de sud-ouest d'abord faible puis modéré.

Vendredi, le temps sera partiellement nuageux et généralement sec. Maxima proches de 15 degrés dans le centre du pays.

Samedi, augmentation de la nébulosité depuis l'ouest, suivie de pluie. Maxima entre 14 et 17 degrés.

Dimanche, la pluie quittera notre pays via l'est. Ensuite, le temps deviendra sec mais plus frais. Maxima entre 7 et 12 degrés.