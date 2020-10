Prévisions météo: fraîcheur et coup de tonnerre au menu

Samedi, quelques pluies résiduelles pourront encore se produire en début de journée sur l'est du pays. Par après, le temps redeviendra temporairement sec avec quelques rayons de soleil. Durant l'après­-midi, l'instabilité augmentera et quelques averses pourront éclater par endroits, principalement dans la région littorale et sur le nord du pays.



En fin d'après­ midi, une zone d'averses assez active abordera l'ouest du pays. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 8° sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 13° en Flandre. Le vent sera généralement modéré d'ouest.

Durant la nuit, une zone d'averses assez active traversera le pays d'ouest en est en première partie de nuit, avec un risque de coup de tonnerre surtout dans la région côtière et sur le nord du pays. Par après, le temps redeviendra plus sec dans l'intérieur du pays avec des éclaircies, mais le risque d'averses persistera dans la région côtière. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages bas réduiront parfois la visibilité. La nuit sera très fraîche avec des températures qui redescendront entre 3° dans les Hautes Fagnes, 6° ou 7° dans le centre du pays et 10° en bord de mer.

Le temps frais et variable avec des averses devrait perdurer dimanche et durant une grande partie de la semaine prochaine. Les maxima seront inférieurs à 10° en haute Ardenne atteindront 10° à 13° dans les autres régions.