Prévisions météo: un lundi tempétueux pour ce début du congé de la Toussaint

Une vaste zone de basse pression centrée sur les Iles Britanniques dirige vers nos régions des courants de sud-ouest instables et temporairement moins doux. Cette atmosphère instable favorisera le développement d'averses.

Durant les prochains jours, une zone de haute pression se développera sur l'Europe Centrale et un axe dépressionnaire se maintiendra sur l'Atlantique, du large du Portugal au Groenland. Canalisés entre ces deux centres de pression, des courants méridionaux très doux remonteront à nouveau vers nos régions à partir du milieu de la semaine.

Lundi

Aujourd'hui, le temps sera variable et venteux. Des averses parfois orageuses traverseront régulièrement notre pays en direction du nord-est. Les maxima seront proches de 13 ou 14 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, de 16 degrés en bord de mer et varieront généralement entre 16 et 18 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h. Le long du littoral, le vent sera assez fort à fort.

Ce soir

La nuit prochaine, la nébulosité restera variable avec régulièrement des averses. Les minima varieront entre 9 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest redeviendra modéré.

Mardi

Demain mardi, les nuages bas seront assez nombreux en début de journée, puis les éclaircies reviendront par la suite. Le temps restera sec dans la plupart des régions, mais quelques averses pourront se produire sur le nord-ouest du pays et plus particulièrement dans la région côtière. Les maxima varieront entre 13 ou 14 degrés en haute Ardenne et 16 ou 17 degrés en Flandre. Le vent modéré de sud-ouest reviendra au sud.

Mercredi

Mercredi, le temps sera très doux et généralement sec avec des périodes ensoleillées et quelques passages nuageux. Les températures atteindront des valeurs comprises entre 16 degrés en haute Ardenne et 20 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi

Jeudi, la journée sera particulièrement douce avec des maxima de 18 à 20 degrés en Ardenne et de 20 à 22 degrés dans les autres régions. Le ciel sera partiellement nuageux avec parfois de belles périodes ensoleillées. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est.

Vendredi

Vendredi, l'atmosphère restera très douce avec un ciel partagé entre périodes ensoleillées et bancs de nuages moyens et élevés. Le temps devrait rester généralement sec avec des maxima de 18 à 22 degrés et un vent généralement modéré de secteur sud.

Samedi

La douceur se maintiendra samedi avec un ciel partiellement nuageux et un léger risque d'averses. Maxima de 17 à 21 degrés.

Dimanche

Dimanche, temps toujours très doux et généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Maxima de 17 à 21 degrés.