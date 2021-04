Prévisions météo: le FROID et le GEL persistent

Ce matin, les températures seront négatives en beaucoup d'endroits avec alors localement risque de formation de plaques de glace ou de givre. En haute Belgique, des bancs de brouillard givrant pourront encore se former localement de façon temporaire. L'IRM émet une alerte jaune aux conditions glissantes.

Ce matin, le ciel sera généralement peu nuageux à serein avec dans l'intérieur des gelées répandues; dans la partie sud-est du pays on observe par endroits des nuages bas ou quelques bancs de brouillard givrant. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront et pourraient localement laisser échapper quelques averses, surtout sur le nord et l'est du pays; celles-ci pourront encore prendre un caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne.

Au littoral, le temps restera souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou localement 10 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible, à parfois modéré en cours de journée, de secteur nord-ouest en général ou de directions variées.

Ce soir, les éclaircies se feront à nouveau plus larges bien qu'une ondée locale soit encore possible dans un premier temps. Cette nuit, le ciel deviendra peu ou localement partiellement nuageux avec risque de bancs de brouillard en Haute Belgique. En fin de nuit, quelques averses hivernales locales seront possibles au littoral et au nord-ouest du pays. Le refroidissement nocturne sera à nouveau prononcé, avec des minima de -6 à -3 degrés en Ardenne, et de -3 à +1 degré ailleurs. Le vent sera généralement faible de direction variable.

Mercredi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux pouvant donner lieu à quelques ondées locales. L'après-midi, le temps deviendra toutefois sec et ensoleillé à la côte. Les maxima se situeront entre 4 et 7 degrés en Ardenne, autour de 8 degrés au littoral, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent de nord deviendra modéré.

Jeudi matin, après une nuit assez froide, il y aura parfois de larges éclaircies. Toutefois, en cours de journée, le temps deviendra partiellement à très nuageux avec quelques averses qui pourront encore prendre un caractère hivernal en haute Ardenne. Les températures évolueront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés sur l'ouest. Le vent restera faible à modéré de nord-est.

Vendredi, le temps sera sec mais la nébulosité sera encore souvent abondante, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en Flandre. Le vent sera modéré d'est à nord-est.