Prévisions météo: de la neige attendue à certains endroits

Le début de la journée de ce mercredi sera marqué par un temps froid et sec avec quelques larges éclaircies mais aussi un risque de plaques de glace. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira rapidement avec des averses sur le nord et l'est du territoire. Sur les hauteurs de l'Ardenne, quelques chutes de neige sont attendues. Il fera plus frais avec des maxima de 0 degré en Hautes-Fagnes à 7 degrés à la côte.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des champs nuageux avec quelques faibles averses sont à prévoir, sous forme de neige (fondante) en Haute Belgique. Dans le courant de la nuit, quelques éclaircies sur les Pays-Bas pourraient s'étendre à nos régions. Au sud du sillon Sambre et Meuse des nuages bas se formeront en beaucoup d'endroits. Des plaques de glace seront à nouveau possibles. Les températures chuteront rapidement avec des minima de -2 degrés en Haute Belgique à +4 degrés en bord de mer, et de l'ordre de 0 degré dans le centre.

Jeudi, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux parfois nombreux et qui pourraient laisser s'échapper une petite averse. En Ardenne, les nuages bas prédomineront et on prévoit du brouillard (givrant) en matinée. En fin de journée, le ciel se couvrira à l'approche d'une zone de précipitations. Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 4 à 5 degrés en plaine.

Vendredi, la nébulosité sera d'abord abondante avec des précipitations, qui pourront prendre un caractère hivernal sur la moitié sud-est du pays. En cours de journée, la zone de précipitations s'évacuera vers le sud-est et nous retrouverons un temps plus sec avec davantage d'éclaircies. Quelques averses (hivernales) pourront toutefois encore se produire. Les maxima seront compris entre 0 et +6 degrés.

Samedi, une nouvelle zone de précipitations, accompagnée de pas mal de vent et d'air temporairement un peu plus doux, abordera notre pays par l'ouest. Le ciel se couvrira rapidement et des pluies, parfois soutenues, arriveront l'après-midi. Sur les hauteurs, un peu de neige (fondante) sera possible. Maxima de 1 à 8 degrés.

Dimanche, il faudra vraisemblablement encore composer avec quelques averses, parfois hivernales, surtout dans la moitié est du pays. Les maxima varieront de 1 à 7 degrés.