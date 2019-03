Prévisions météo: le gel et la neige fondante de retour

Ce jeudi, le ciel reste généralement très nuageux. Quelques gouttes de pluie sont d'ailleurs localement possibles, surtout dans la moitié nord-ouest du pays. Dans le sud-est, on bénéficie d'abord encore de larges éclaircies mais, ensuite, là aussi les nuages prendront finalement le dessus. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés dans le centre du pays ainsi qu'en Gaume. Le vent sera faible sans direction précise.



Ce soir et cette nuit, le ciel se dégagera depuis le sud-est. En cours de nuit, du brouillard pourra se former dans l'ouest et le nord du pays. Les minima se situeront généralement entre 2 et 5 degrés. En Ardenne, le mercure pourra toutefois descendre jusqu'à 0 degré par endroits. Le vent faible et variable s'orientera au secteur est à sud-est.





Vendredi: soleil puis nuages



Vendredi, la journée débutera sous le soleil, sauf dans l'ouest et le nord du pays où il faudra éventuellement composer avec du brouillard. Ensuite, de nombreux champs nuageux se développeront à nouveau mais le temps restera sec. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à sud-est. Les maxima oscilleront autour de 14 ou 15 degrés dans le centre, voire un peu plus localement.





Week-end: temps doux mais instable



Samedi, de larges éclaircies alterneront avec des champs nuageux. Il fera sec à une petite averse près. Le temps sera doux avec des maxima de 12 degrés à la mer à 17 ou 18 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. A la mer, une brise de mer s'établira l'après-midi. En soirée, le ciel s'ennuagera depuis la côte avec la possibilité de faibles pluies.



Dimanche, une perturbation progressera du nord vers le sud du pays et sera à l'origine de quelques faibles pluies ou averses. A l'arrière, nous nous retrouverons de l'air plus frais et légèrement instable dans lequel de larges éclaircies se développeront. Les maxima se situeront entre 9 degrés à la mer et encore 14 ou 15 degrés dans le sud. Le vent virera au secteur nord et sera généralement modéré.





Début de semaine prochaine: retour du gel et même de neige fondante en Ardenne



Lundi matin, de faibles gelées au sol seront possibles en beaucoup d'endroits. En journée, le temps sera sec avec de larges éclaircies et les températures atteindront des valeurs proches de 10 degrés, sous un vent modéré de secteur est.



Mardi, le ciel sera généralement très nuageux avec éventuellement un peu de pluie ou une averse. Les maxima resteront proches de 10 degrés dans la plupart des régions.



Mercredi, le temps deviendrait variable avec de nombreux champs nuageux et quelques averses. En Ardenne, il pourrait même s'agir d'averses de neige fondante ou de neige. Dans le centre du pays, les maxima avoisineront les 8 ou 9 degrés.