Prévisions météo: le meilleur est à venir...

La nébulosité sera abondante en de nombreux endroits mercredi matin. Un peu de bruine ou de faibles pluies seront également possibles sur l'est du pays tandis que le temps restera sec dans les autres régions, selon les prévisions de l'IRM. Dans l'après- midi, quelques éclaircies se développeront mais avec toutefois un risque d'averses.



Les températures seront comprises entre 12 degrés sur les Hautes-Fagnes et 17 degrés sur le nord. Le vent sera faible de secteur sud, puis il s'orientera au secteur est ou sud-est. Au littoral, il s'orientera au nord-est et sera parfois modéré.Ce soir, les éclaircies s'élargiront et le temps deviendra progressivement sec. Durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les minima resteront assez doux avec des valeurs comprises entre 6 degrés en Haute Belgique et 9 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est.

Demain jeudi, on bénéficiera d'une belle journée ensoleillée. Les températures, en hausse, atteindront des valeurs proches de 15 ou 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 20 ou 21 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur est.

Vendredi, le soleil sera omniprésent avec des maxima jusqu'à 21 voire 22 degrés, sous un vent toujours modéré de secteur est à nord-est.

Samedi, le soleil sera toujours au rendez-vous et il fera encore un peu plus chaud avec des maxima jusqu'à 22 ou localement 23 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord-est. A la mer, le mercure ne devrait toutefois pas dépasser les 16 degrés.

Dimanche, le soleil et la chaleur restent au programme bien que quelques nuages inoffensifs puissent faire leur apparition. Les températures atteindront 22 degrés dans le centre du pays.

Lundi, les nuages pourraient être plus présents mais le risque de précipitations semble limité. Les températures dépasseront encore les 20 degrés.

Mardi, les développements nuageux pourront conduire à des averses et, même si on perdait quelques degrés, il fera toujours doux pour la saison.