Prévisions météo: le mercure grimpe, l'été est là!

Dimanche, le temps sera ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude. En fin de journée et surtout durant la nuit, des nuages cumuliformes se développeront et le risque de quelques averses orageuses augmentera. Il fera chaud avec des maxima compris entre 24 degrés en Hautes Fagnes et 29 degrés en Campine.

Lundi, il fera plus frais sur l’ouest et le centre avec des maxima autour de 20 degrés et avec un risque des périodes de pluie. Dans l'est, le mercure pourra encore atteindre les 24 degrés et des averses orageuses seront possibles.