Prévisions météo: le printemps arrive avec jusqu’à 16 degrés en fin de semaine, ce beau temps va-t-il durer?

Le temps sera sec et ensoleillé mercredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera doux avec des maxima compris entre 9 ou 10°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 15°C en plaine. Quelques nuages apparaîtront durant l'après-midi, mais ils resteront inoffensifs. Le vent quant à lui soufflera modérément.



Jeudi, le temps sera de nouveau sec et ensoleillé même si quelques champs nuageux pourraient déborder sur nos régions en cours d'après-midi. Le mercure grimpera jusqu'à 11°C en Hautes-Fagnes et 15 ou localement 16°C en plaine, sous un vent toujours modéré.

Vendredi, le ciel deviendra plus nuageux avec des nuages moyens et élevés. Le temps devrait toutefois rester sec en journée. En soirée et la nuit suivante, nous prévoyons un peu de pluie depuis l'ouest. Les maxima varieront de 10 à 15 degrés, sous un vent modéré et même parfois assez fort sur les hauteurs de secteur sud-est.

Samedi, le temps sera d'abord nuageux, puis on prévoit davantage d'éclaircies. Risque d'une averse ou un peu de pluie. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Ardenne et 13 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré de secteur sud.

Dimanche, il faudra composer avec une nébulosité plutôt abondante et un risque de quelques précipitations. Les maxima se situeront entre 7 ou 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 9 à 12 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud.

Lundi, le temps restera sec avec une alternance de périodes ensoleillées et de passages nuageux. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un vent souvent faible à parfois modéré d'est à sud-est.

Mardi aussi, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées et des maxima jusqu'à 14 degrés.