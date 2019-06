Prévisions météo: le rafraîchissement arrive

Dimanche, le ciel sera peu à partiellement nuageux, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera généralement sec avec des maxima entre 25° et 29° dans le centre. A la côte, il fera beaucoup plus frais avec des températures de l'ordre de 22°. En Lorraine belge, le mercure atteindra encore des valeurs de 29° ou 30°. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest.

Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps sera sec et d'abord peu nuageux. Plus tard, quelques nuages pourraient atteindre la Belgique à partir de l'ouest. Dans l'extrême sud du pays, des champs nuageux plus nombreux pourraient persister et une averse ne sera pas exclue. Les minima seront compris entre 12° en Hautes-Fagnes et 16° à la côte. Le vent sera faible à modéré, et à la côte modéré, de secteur sud-ouest.

Lundi, le ciel sera changeant, avec un faible risque d'une averse sur le sud-est du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 19° à la côte et 24° en Campine et Lorraine Belge, sous un vent modéré d'ouest virant au secteur nord-ouest.

Ce mardi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies, mais parfois aussi de épisodes très nuageux. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés, sous un vent souvent modéré de secteur nord.

Mercredi, le temps sera sec avec de larges éclaircies et des voiles d'altitude. Les maxima atteindront des valeurs entre 18 et 23 degrés, sous un vent modéré de secteur nord à nord-est.

Jeudi, le temps restera sec avec encore de larges éclaircies. Les maxima seront de l'ordre de 24 degrés dans le centre.

La journée de vendredi restera probablement sèche avec des périodes ensoleillées et plus nuageuses. Le mercure atteindra des valeurs proches de 26 ou 27 degrés.