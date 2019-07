Prévisions météo: le retour de la pluie pour bientôt?

Selon les prévisions météos de l'IRM (Institut Royal Météorologique), les températures vont être comprises entre les 20 et 25 °C ces prochains jours. Et la semaine prochaine, la pluie pourrait signer son retour.

Une dorsale, issue d'un anticyclone à l'ouest de l'Irlande, glissera aujourd'hui et la nuit prochaine sur notre pays depuis les Pays-Bas et asséchera davantage la masse d'air maritime dans laquelle nous nous trouvons. Au nord de l'axe de cette crête, des nuages élevés, associés à une perturbation active sur le nord de l'Europe, pourront toutefois progressivement dériver jusqu'à nos régions dans le courant de la journée et vendredi.

Aujourd'hui, nous connaîtrons un temps sec et ensoleillé. En cours de journée, des voiles d'altitudes dériveront progressivement sur le pays depuis le nord. Les maxima seront proches de 19 degrés à la mer, 21 degrés en Hautes-Fagnes, compris entre 22 et 24 degrés dans le centre, et autour de 25 degrés en Lorraine belge. Le vent sera généralement faible de secteur nord-est.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec avec des nuages élevés. Après minuit, des nuages moyens arriveront également depuis le nord. Un peu de brume pourrait se former, surtout dans le Westhoek. Les minima se situeront entre localement 9 degrés en Ardenne et 13 degrés à la côte, sous un vent faible de secteur nord puis sans direction précise. A la mer et dans le nord du pays, il s'orientera toutefois au secteur ouest à sud-ouest en fin de nuit.



Vendredi, le temps restera sec avec d'abord beaucoup de nuages élevés. Dans le courant de la journée, nous connaîtrons de belles périodes ensoleillée. Les maxima se situeront entre 21 degrés à la mer et 26 degrés en Campine. Le vent faible d'ouest deviendra faible à modéré de secteur nord-ouest.

Quid du week-end?

Samedi matin, il fera ensoleillé sur la plupart des régions. Progressivement, des nuages feront leur apparition à partir du nord. Une ondée locale sera possible. En soirée et durant la nuit, des faibles pluies pourraient se produire. Les maxima seront voisins de 24 degrés. Le vent modéré de sud-ouest virera au secteur nord.

Dimanche, on aura de belles périodes ensoleillés, mais temporairement, le ciel pourrait se charger. Une ondée locale ne sera pas totalement exclue, mais dans la plupart des régions, le temps restera sec. Les maxima seront voisins de 19 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur nord.

Le retour de la pluie?

Lundi, on observera assez bien de nuages, mais également des éclaircies. Le temps restera probablement sec. Les maxima seront proches de 22 degrés. Il y aura peu de vent.

Mardi, il fera d'abord ensoleillé ou peu nuageux. Ensuite, la nébulosité augmentera, mais le temps restera sec. Les maxima seront voisins de 22 ou 23 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible de secteur nord.

Mercredi, le ciel serait très nuageux avec de faibles pluies. Les maxima avoisineraient les 20 degrés.