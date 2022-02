Prévisions météo: le retour du sec avant la chute des températures fin de semaine

Ce lundi, la journée débutera avec davantage de nuages et encore quelques averses du nord­-est à l'est du pays. En Ardenne, il s'agira toujours de neige. Ailleurs, de larges éclaircies s'imposeront depuis la frontière française.

Au fil des heures, ces éclaircies gagneront finalement l'ensemble des régions avec quelques voiles d'altitude et le temps deviendra sec partout, selon les dernières prévisions de l'IRM. En fin d'après­-midi, les nuages se feront plus nombreux sur l'ouest du territoire à partir du littoral. Les maxima seront compris entre +1 degré en Hautes­ Fagnes et +7 à +8 degrés en plaine.



Ce lundi soir, la nébulosité sera encore temporairement peu abondante sur la moitié est du pays alors que de nombreux nuages envahiront l'ouest. Durant la nuit, le temps deviendra couvert sur toutes les régions avec la possibilité d'un peu de bruine. Les minima seront atteints en début de soirée avec des valeurs comprises entre ­2 degrés en Hautes­ Fagnes, +3 à +4 degrés sur le centre et +7 degrés au littoral. Ensuite, les températures deviendront partout positives.

La douceur et puis...

Mardi, il fera très nuageux avec de faibles pluies ou de la bruine par intermittence. Dans le nord­-ouest, le temps deviendra rapidement sec avec quelques éclaircies. Les maxima, très doux, seront compris entre 6 degrés dans les Hautes Fagnes et par endroits 12 degrés en plaine. Le vent d'ouest à sud­-ouest sera modéré dans l'intérieur et assez fort au littoral.

Mercredi, le temps restera généralement sec avec d'abord une nébulosité abondante. En cours de journée, des éclaircies se développeront à partir du sud-ouest. Toutefois, les régions proches des Pays-Bas et de l'Allemagne ne profiteront pas de ces éclaircies avant la fin du jour. Les maxima, encore doux pour la saison, seront compris entre 6 et 12 degrés. Le vent modéré

de sud-ouest deviendra faible.

Jeudi, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie.Dans l'après-midi, plus sec à partir de l'ouest avec quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 4 et 8 degrés.

Vendredi, le temps restera sec avec de belles éclaircies. En cours d'après midi, toutefois, davantage de nuages surtout sur l'est. Maxima de saison, proches de 7 degrés dans le centre.

Des températures négatives le week-end prochain

Samedi, surtout en matinée, après une nuit froide, nous prévoyons localement des nuages bas et parfois du brouillard(givrant). Dans l'après-midi, le temps sera généralement ensoleillé, mais sur la partie nord du pays, on peut parfois s'attendre à des nuages bas. Maxima de 7 degrés environ dans le centre.

Dimanche devrais débuter avec du soleil et des gelées puis davantage de nuages en cours de journée. Maxima de 5 degrés environ dans le centre.