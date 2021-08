Prévisions météo: le retour du soleil, c'est pour quand?

Une dépression en surface, pratiquement en phase avec une dépression d'altitude, se déplacera des Pays-Bas vers l'Allemagne. L'instabilité résiduelle pourra encore provoquer quelques averses. Ce risque devrait par la suite se limiter aux provinces de l'est.

D'autre part, une zone de haute pression se développe sur les Iles Britanniques et son influence se fera sentir sur nos régions à partir de demain. La masse d'air restera cependant relativement fraîche.

Aujourd'hui lundi, le ciel sera d'abord très nuageux dans de nombreuses régions avec encore quelques averses, principalement dans la moitié sud-est du pays. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec à partir du nord avec des éclaircies plus larges, mais quelques averses pourront encore concerner les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima, de saison, se situeront entre 17 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 20 degrés en bord de mer et 22 degrés en Flandre. Le vent virera au secteur nord, souvent modéré dans l'intérieur du pays et parfois assez fort à la côte.

La nuit prochaine, le temps deviendra sec pratiquement partout avec des champs nuageux et des éclaircies. Le vent sera faible ou modéré de nord-est avec des minima de 9 à 16 degrés.

Du soleil mardi

Demain mardi, le temps sera sec et d'abord assez ensoleillé. Dans le courant de la journée, la nébulosité deviendra variable, excepté dans le sud du pays où les éclaircies resteront dominantes. Les maxima seront proches de 22 degrés dans le centre du pays. Le vent de nord-est sera modéré, le long du littoral parfois assez fort.

Un mercredi sec

Mercredi, le temps restera sec avec des éclaircies et des nuages cumuliformes un peu plus nombreux l'après-midi. Les maxima évolueront peu et resteront compris entre 17 et 22 degrés. Le vent sera faible, puis modéré de nord-est à nord.

Un jeudi nuageux

Jeudi, le ciel sera partiellement à souvent très nuageux avec parfois quelques averses. Il fera frais pour la saison avec des maxima de 14 à 19 degrés. Le vent sera modéré de nord-ouest, le long du littoral assez fort.

Des éclaircies vendredi

Vendredi, nuages et éclaircies se partageront le ciel et quelques légères averses pourront se produire par endroits. Maxima de 15 à 20 degrés.

Un week-end nuageux

Samedi et dimanche, le type de temps évoluera peu. Le ciel restera assez nuageux avec toujours possibilité de quelques averses isolées. Maxima proches de 20 degrés dans la plupart des régions.