Prévisions météo: grêle et pluie intense, le risque d'orages maintenu

L'alerte aux orages est maintenue. Alerte jaune en vigueur jusqu'à la nuit prochaine. Des orages localisés sont possibles avec des averses intenses. Le numéro 1722 est activé. Vous pouvez le composer pour des dégâts liés aux intempéries afin de désengorger le numéro 112 réservé aux personnes dont la vie est en danger.

Le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies, mercredi, avec des averses pouvant se développer au sud du sillon Sambre-et-Meuse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un risque de grêle et d'importantes précipitations en peu de temps n'est pas exclu localement. Les maxima oscilleront entre 21 degrés à la mer, 22 à 25 degrés en Ardenne et de 26 à 29 degrés ailleurs. Le vent sera faible sans direction privilégiée à l'intérieur des terres, et modéré à la Côte. A la suite de l'avertissement jaune aux orages et à la pluie émis par l'IRM, le numéro 1722 destiné aux demandes d'intervention des pompiers pour des causes non-urgentes a été réactivé. Le risque d'averses orageuses s'estompera en soirée et durant la nuit, même si le ciel restera partiellement nuageux, sous des minima compris entre 12 et 17 degrés.

Jeudi, l'Ardenne restera concernée par un risque d'averse, tandis que les autres régions profiteront de belles périodes ensoleillées. Les maxima atteindront 22 degrés à la mer et en haute Ardenne et 27 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré. La journée de vendredi s'annonce belle, ponctuée d'éclaircies et de champs nuageux. Une dernière ondée pourrait toutefois toucher l'est du pays.