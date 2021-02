Prévisions météo: le SOLEIL arrive

Aujourd'hui, le temps restera sec et quelques poches de nuages bas ou de brouillard givrant pourraient persister par endroits. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé partout. En fin d'après-midi, des champs nuageux inoffensifs arriveront depuis l'ouest. Les maxima se situeront autour de -4 degrés en Hautes-Fagnes et -1 ou 0 degré en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur est.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, le temps restera sec avec d'abord quelques champs nuageux, puis à nouveau de larges éclaircies. Les minima seront compris entre -6 et -12 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur est.

Vendredi, la journée sera froide mais toujours ensoleillée. Les maxima se situeront entre -1 et -5 degrés. Le vent d'est-nord-est sera désagréable ; modéré dans l'intérieur des terres et assez fort au littoral.

Samedi, le soleil sera à nouveau bien présent. Les températures atteindront +1 degré dans le centre et l'ouest du pays. En Ardenne, les maxima seront plutôt proches de -2 ou -3 degrés. Le vent modéré et parfois assez fort sur le relief virera au secteur sud-est.

Dimanche, un dégel diurne semble se profiler sur l'ensemble des régions et le soleil sera parfois voilé par quelques nuages d'altitude. Les maxima varieront entre +2 et +8 degrés, sous un vent modéré et sur les hauteurs de l'Ardenne parfois encore assez fort de sud-est.

Lundi, le temps restera sec avec parfois assez bien de nuages d'altitude. Les maxima oscilleront entre 3 et 8 degrés, accompagnés d'un vent modéré et en Ardenne ainsi qu'à la côte parfois assez fort de sud-sud-est.

Mardi aussi, des nuages se partageront le ciel avec des éclaircies et le temps restera encore sec, avec des maxima de 6 à 10 degrés. Pas d'évolution pour le vent ; toujours modéré de sud à sud-est.

Mercredi, le temps pourra devenir très nuageux avec un risque d'un peu de pluie. Les maxima se situeront entre 3 et 9 degrés.

