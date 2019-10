Prévisions météo: le soleil disparaît, la pluie s'installe de manière parfois ORAGEUSE

Nuage, pluie, vent: l'automne se rappelle à notre bon souvenir jusqu'à la fin de la semaine...

Vous le constatez depuis plusieurs jours: l'automne s'installe en Belgique. Pour le plus grand bonheur des jardiniers et des agriculteurs, la pluie est de retour et tombe de manière continue.

Si jusqu'à présent, ces pluies étaient relativement peu soutenues, la donne s'apprête à changer. En effet, durant les prochains jours, nous passerons sous l'influence d'une vaste zone de basse pression qui s'étendra de l'Océan Atlantique en direction des Iles Britanniques. Elle dirigera des courants océaniques instables vers nos régions.

Ce mercredi, l'IRM (institut royal météorologique) prévoit donc une nébulosité abondante par endroit, et des averses parfois assez fortes, voire orageuses, surtout sur l'ouest du pays. Il fera 13° sur les hauteurs et 18 degrés en plaine. Le vent sera soutenu: 50 voire 60 km/h. Bref, un vrai temps de chien. Mais vous le remarquez, les températures restent douces, conséquences des courants océaniques dont on vient de parler. La nuit sera tout autant arrosée, avec des minimas assez élevés: de 12 à 14 degrés.

Pour jeudi, scénario identique, même si les risques d'orage semblent écartés. Il va pleuvoir un peu partout, et une bonne partie de la journée. Bruine durant la journée, et averses plus intenses en soirée. Les températures restent clémentes: de 16 à 20 degrés.

Bonne nouvelle ce vendredi: la zone de pluie très chargée va quitter notre pays par le sud-est. On va donc à nouveau apercevoir le soleil, mais une nouvelle perturbation est attendue dans la foulée, avec quelques averses à la clé. Maxima compris entre 15 et 19 degrés avec un vent du sud.

C'est samedi que les éclaircies reviendront de manière plus large sur une partie du pays. Il fera sec sur la majorité du territoire, avec des températures entre 14 et 18 degrés.