Prévisions météo: le soleil est (enfin) de retour

Aujourd'hui, le temps restera sec. La journée débutera sous de larges éclaircies dans le sud du pays et sous un ciel plus nuageux dans le nord. Le ciel se dégagera en cours de journée et le soleil devrait progressivement revenir dans toutes les régions. Le soleil sera particulièrement généreux sur le sud du pays. Les maxima varieront entre 18 et 23 degrés avec un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé à peu nuageux et quelques bancs de brouillard pourront se former par endroits, surtout en Ardenne. Les températures redescendront entre 5 et 9 degrés en Ardenne et entre 9 et 13 degrés dans les autres régions. Le vent de nord-est restera faible à modéré

Demain, le ciel sera assez ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes l'après-midi, surtout sur la moitié ouest du pays. Les maxima varieront entre 20 degrés en bord de mer et 23 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de nord-est, le long du littoral plus généralement modéré

Samedi, la journée débutera sous les nuages bas dans de nombreuses régions, surtout sur le nord du pays. La couche nuageuse se morcellera en cours de matinée, puis le ciel deviendra assez ensoleillé. Les maxima seront proches de 21 degrés avec un vent faible à modéré de nord-est à est.