Prévisions météo: le soleil inondera la Belgique ce samedi

Une fois la grisaille dissipée, le soleil inondera la Belgique samedi, même si quelques nuages bas localisés pourront s'attarder pendant la journée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La douceur sera de mise, avec des températures généralement comprises entre 8 et 11 degrés, et pouvant même atteindre les 12 degrés sur les hauteurs ardennaises, à la suite d'une inversion thermique.



La nuit de samedi à dimanche débutera sous un ciel serein, avant que des nuages bas s'accumulent à partir du nord-est. De la brume ou des bancs de brouillard pourront se former localement. Le thermomètre descendra sous le zéro en Hautes Fagnes, avec -2 degrés prévus pendant la nuit, tandis que les minima seront tout juste positifs dans le centre et à la Côte.

Le soleil brillera encore dimanche mais il faudra davantage se couvrir, avec des valeurs oscillant entre 2 et 5 degrés. Des gelées au sol répandues sont à prévoir dans la nuit de dimanche à lundi. Après un week-end bien ensoleillé, la semaine débutera sous les nuages lundi, avec quelques gouttes possibles au littoral en fin d'après-midi. Pluies et averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre, s'abattront sur le pays le soir et la nuit suivante. Le thermomètre affichera 3 à 9 degrés.

Lundi matin, risque de brumes et de brouillard (givrant). Ensuite des nuages s'enfonceront du littoral vers l'intérieur des terres et quelques gouttes seront déjà possibles au littoral en fin d'après-midi. En Haute Belgique le temps restera assez ensoleillé. Des pluies et averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre, envahiront tout le pays le soir et la nuit suivante. Les températures seront comprises entre 3 et 9 degrés en fin de journée, mais la zone de précipitations ramènera de l'air plus doux en cours de nuit. Le vent, d'abord faible de direction variable, s'orientera au secteur sud-ouest et deviendra graduellement modéré. Il virera au nord-ouest la nuit de lundi à mardi.

Mardi, le ciel sera partiellement nuageux avec le risque de quelques averses. La nébulosité sera plus abondante dans l'est du pays et les précipitations pourront parfois adopter un caractère hivernal sur les hauteurs ardennaises. Les maxima oscilleront entre 3 ou 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés à la mer. Le vent sera modéré, au littoral et sur le relief parfois assez fort, de nord à nord-ouest.

Mercredi, le temps deviendra plus calme mais le risque de quelques (faibles) précipitations persistera. Elles pourront encore être hivernales sur le relief où la nébulosité restera plus importante que sur les autres régions. Les maxima se situeront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 8 degrés à la côte, sous un vent faible à temporairement modéré de secteur nord.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 28 novembre ?

COVID-19 > voici les nouvelles décisions prises par le comité de concertation