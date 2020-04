Prévisions météo: le soleil ne nous quitte plus

Le ciel sera bien ensoleillé mais le temps sera également assez venteux ce lundi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront entre 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré à assez fort d'est à nord­-est avec des rafales de 60 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera dégagé sur la moitié nord du pays. Des bancs de nuages élevés envahiront les autres régions à partir de la France. Les températures redescendront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 7 à 9 degrés en Flandre. Le vent sera d'abord parfois assez fort avec encore des rafales de 60 km/h en soirée. Il diminuera en cours de nuit pour redevenir modéré.

Mardi, le temps restera ensoleillé mais des bancs de nuages moyens et élevés déborderont parfois dans les régions proches de la France. Les maxima varieront entre 17 degrés en Ardenne et 20 degrés dans de nombreuses autres régions. En journée, le vent sera assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Mercredi, toujours selon l'IRM, le soleil restera bien dominant avec des maxima de 15 à 18 degrés en Ardenne et de 18 à 21 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré à assez fort.

Jeudi, le soleil reste au programme avec des maxima de 18 à 22 degrés. Le vent s'oriente entre l'est et le sud-est et diminue progressivement en intensité. Une brise de mer est probable dans la région littorale.

Enfin vendredi, le ciel restera encore assez ensoleillé mais les nuages se développeront en cours de journée, puis quelques averses isolées pourront éclater en fin d'après-midi. Le temps sera assez chaud avec de maxima de 19 à 23 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera faible.