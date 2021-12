Prévisions météo: le soleil sera le principal absent de cette fin de semaine

Ce mercredi, il faudra encore sortir le parapluie pour contrer de faibles pluies. Le reste de la semaine, il pourra certainement rester au placard. Mais le soleil ne sera pas de sortie pour autant.

Mercredi

La nébulosité sera abondante et il faudra encore s'attendre à de faibles pluies ou bruines, surtout en basse et moyenne Belgique. Les brouillards matinaux finiront par se dissiper en Ardenne. Quelques timides éclaircies ne peuvent être exclues en cours de journée. Les maxima varieront de 6 degrés sur les hauteurs ardennaises à 10 ou 11 degrés sur l'ouest du pays. Le vent restera faible en haute Belgique et faible à modéré ailleurs de secteur sud-ouest.

Jeudi

Les nuages resteront prédominant mais le temps restera sec. Des éclaircies pourraient même apparaitre en cours de journée. Les températures oscilleront entre 6 et 11 degrés.

Vendredi

Le temps sera également très gris mais il devrait rester sec si on excepte un peu de bruine. Les maxima seront compris entre 4 et 8 degrés.

Week-end

Le soleil sera toujours absent samedi mais, comme la veille, le temps restera généralement sec. Dimanche, la météo sera assez similaire même si le soleil pourrait faire quelques légères apparitions sur le sud du pays. Ce week-end, le thermomètre ne dépassera pas les 7 degrés.